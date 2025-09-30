Ведомство выступило с предложением уставить планку локализации в не менее 5,5 тыс. баллов вместо текущих 7 тыс.

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Минпромторг РФ предлагает актуализировать целевой уровень локализации для продукции автомопромышленности, установив планку в не менее 5,5 тыс. баллов вместо текущих 7 тыс., сообщило министерство. Соответствующие изменения Минпромторг предлагает внести в постановление правительства РФ, которое регулирует механизм заключения специнвестконтрактов для отдельных отраслей промышленности.

"Корректировки предполагают актуализацию целевого уровня локализации для продукции автомобильной промышленности. Предлагается установить целевой уровень локализации на уровне не менее 5 500 баллов в соответствии с постановлением № 719. Это тот показатель, которого производитель должен достигнуть во время действия специнвестконтракта. Ранее данная планка находилась на уровне 7 000 баллов", - говорится в сообщении министерства.

Пересмотр показателей обусловлен существенными экономическими изменениями, повлиявшими в том числе на отрасль автомобилестроения. "Важнейшими факторами стали последствия коронавирусной инфекции, спровоцировавшие глобальные сбои в цепочках поставок, падение спроса из-за экономических ограничений, а также беспрецедентное внешнее санкционное давление, повлёкшее за собой уход из России иностранных производителей из недружественных стран. Все эти факторы заставили отрасль оперативно адаптироваться к новым реалиям. Минпромторг России как регулятор, в свою очередь, донастраивает сформированные ранее подходы с учетом данных вызовов", - отмечается в сообщении.

Соответствующие изменения направлены на заключение новых СПИК 1.0 и на те, что были заключены с 1 января 2020 года по 1 января 2026 года. В министерстве указывают, что корректировки не означают резкого смягчения требований в части решения задач по углублению локализации, поставленных в том числе стратегией развития автомобильной промышленности РФ до 2035 года.

"Минпромторг России продолжает реализацию мер поддержки, направленных на создание собственной компонентной базы, среди таких инструментов - субсидирование НИОКР, гранты на реинжиниринг, программы Фонда развития промышленности. Кроме того, регулярная донастройка параметров постановления № 719 в части автопрома также направлена на стимулирование использования российскими автозаводами именно отечественных комплектующих, критически важных для отрасли", - заключили в министерстве.