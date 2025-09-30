Некоторые авиаперевозчики уже отказались от этого требования, "подтвердив, что это не снижает стандарты сервиса и безопасности", отметили авторы инициативы

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Группа депутатов фракции "Новые люди" направила обращение вице-премьеру РФ Виталию Савельеву с предложением запретить российским авиакомпаниям вводить требования об обязательном ношении обуви на высоком каблуке стюардессами. Текст обращения есть в распоряжении ТАСС.

"Считаем необходимым на нормативном уровне запретить российским авиакомпаниям вводить требования к обязательному ношению обуви на высоком каблуке для бортпроводников, - говорится в документе. - Просим вас, уважаемый Виталий Геннадьевич, оценить целесообразность реализации указанной инициативы и в случае вашей поддержки поручить Министерству транспорта РФ совместно с Федеральным агентством воздушного транспорта и Министерством труда РФ провести консультации с авиакомпаниями для внесения изменений в их внутренние регламенты".

Авторы инициативы отметили, что из-за особенностей профессии бортпроводницы проводят на ногах от 10 до 12 часов и на протяжении рабочего дня обязаны носить обувь на высоком каблуке, это "увеличивает нагрузку на вены и стопы, что повышает риск развития варикозной болезни и других негативных последствий". "При этом обычно авиакомпании настоятельно не рекомендуют своим клиенткам надевать туфли на каблуках во время перелетов", - добавили депутаты.

Они также обратили внимание, что некоторые авиаперевозчики уже отказались от требования об обязательном ношении обуви на высоком каблуке стюардессами, "подтвердив, что это не снижает стандарты сервиса и безопасности". "Вместо туфель на каблуках сотрудникам следует разрешить носить удобную обувь на плоской или низкой подошве (кеды, балетки, лоферы), соответствующую корпоративному стилю. Комфортная обувь снижает усталость, сохраняет здоровье и не мешает выполнению служебных обязанностей", - подчеркивается в обращении.