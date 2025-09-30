Регион получил около 145 млрд рублей инвестиций

ТВЕРЬ, 30 сентября. /ТАСС/. Порядка 120 инвестиционных проектов было реализовано в Тверской области с 2016 по 2024 годы. Регион получил около 145 млрд рублей инвестиций и 14 тыс. новых рабочих мест, сообщил полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) Игорь Руденя во время подведения итогов работы на посту губернатора Тверской области.

"За 2016-2024 годы мы с вами реализовали 120 масштабных инвестиционных проектов. Мы получили 145 млрд рублей инвестиций и 14 тыс. новых рабочих мест", - сказал он, отметив создание особой экономической зоны на территории региона.

Президент России Владимир Путин 29 сентября назначил Игоря Руденю своим полномочным представителем в Северо-Западном федеральном округе. Другим указом Путин освободил Руденю от должности губернатора Тверской области, который возглавлял регион с сентября 2016 года.

Руденя родился 15 февраля 1968 года в Москве. В разные годы работал на руководящих должностях в структуре системы "Росхлебпродукт", был статс-секретарем - замминистра сельского хозяйства РФ, директором департамента агропромышленного комплекса РФ. Пост губернатора Тверской области Руденя занимал с сентября 2016 года. В 2021 году был переизбран главой региона на второй срок.