САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 сентября. /ТАСС/. Число заведений общественного питания сократилось на Невском проспекте в Петербурге, при этом доля магазинов сувенирной продукции увеличилась. На это повлиял запрет на летние веранды, сообщили в пресс-службе консалтинговой компании NF Group.

"Туристический поток и новые форматы досуга влияют на состав арендаторов стрит-ретейла: растет доля развлечений, а также магазинов сувениров и сладостей, при этом доля общепита снижается из-за дефицита ликвидных площадей и ограничений на размещение веранд", - говорится в сообщении.

С января по сентябрь 2025 года появилось 8 гастропроектов, тогда как 11 прекратили работу. По словам экспертов, динамика связана с дефицитом свободных ликвидных площадок под кафе и рестораны и запретом на веранды, что привело к снижению доли общепита на 1 п. п.

В 2025 году на главной улице города активно открывались магазины сладостей и сувениров, ориентированные на высокий туристический трафик. С начала года открылось и анонсировано к открытию 5 сувенирных (соотносимо с аналогичным показателем 2024 года) и 6 магазинов сладкой продукции (за девять месяцев 2024 года был открыт один).

За последние пять лет число сувенирных магазинов на Невском проспекте стабильно росло, и к концу сентября 2025 года достигло 29 - максимального значения за последние шесть лет.