Эксперты отмечают достаточное количество автомобилей на российском рынке

Дефицит в обозримом будущем не ожидается, заявили опрошенные специалисты

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Российский автомобильный рынок насыщен, на складах дилеров имеется значительный объем машин 2024 года выпуска. Дефицит авто в обозримом будущем не ожидается, сообщили ТАСС опрошенные эксперты.

"Склады дилеров достаточно большие, но запасы начинают снижаться. Рынок затоварен автомобилями 2024 года в том числе", - сказал генеральный директор ГК "Автодом" Андрей Ольховский.

Он отметил, что затоваренность складов будет сохраняться до момента повышения уровня продаж до отметки 140-150 тыс. автомобилей в месяц. Ольховский подчеркнул, что сейчас спрос на машины чуть улучшился, "так как Банк России дал надежду на снижение стоимости автокредитов за счет снижения ключевой ставки".

Как отметил старший аналитик по сектору ТМТ "Эйлер" Владимир Беспалов, из-за привязки утильсбора к мощности автомобилей возможен кратковременный рост спроса на затронутые модели, однако после вступления новых правил ситуация должна стабилизироваться, и при наличии достаточных запасов на складах в ближайшее время не стоит ждать серьезного дефицита.

Ранее глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в интервью ТАСС заявил, что ситуация с затовариванием складов автомобилей на рынке РФ поспособствует снижению рисков значительных скачков цен, а изменения конечной стоимости затронут лишь некоторые модели. При этом предлагаемые изменения в механизме расчета утильсбора не повлияют на доступность самых массовых категорий машин в стране, указал министр.