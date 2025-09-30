"Северсталь" и МАЗ будут проводить научные и опытно-конструкторские работы

Компании подписали меморандум о сотрудничестве на полях выставки "Иннопром. Беларусь"

МИНСК, 30 сентября. /ТАСС/. "Северсталь" и МАЗ объединят инженерно-технические ресурсы для проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР). Об этом сообщила пресс-служба МАЗа в Telegram-канале.

Компании подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве на полях выставки "Иннопром. Беларусь". Помимо прочего, соглашение предусматривает расширение применения высокопрочных сталей линейки POWERS и других видов металлопроката "Северстали", которое позволит повысить надежность техники МАЗ даже в условиях ее интенсивной эксплуатации.

