МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Количество регистраций новых компаний в сфере производства и продажи одежды в первом полугодии 2025 года сократилось на 14% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и на 5% к показателям за второе полугодие 2024 года. Об этом сообщили в Т-банке со ссылкой на исследование, проведенное сервисом оплаты частями "Долями" в рамках аналитического проекта T-Data.

"Исследование, проведенное на основе обезличенных данных по тратам клиентов Т-банка, "Т-бизнеса" и сервиса "Долями", а также данных ФНС о регистрации предпринимателей в сфере торговли и производства одежды, показало, что в первом полугодии 2025 года количество новых компаний в сфере моды сократилось на 14% к аналогичному периоду прошлого года и на 5% по сравнению со вторым полугодием 2024 года", - говорится в сообщении.

С 2019 года число регистраций бизнесов в модной индустрии колебалось, отметили в сообщении, пояснив, что в 2020 году произошел резкий спад из-за пандемии и сокращения предпринимательской активности, а с 2021 по 2023 год на фоне отложенного спроса, а также ухода зарубежных брендов с российского рынка произошел рост числа новых компаний. С 2024 года снова началось сокращение регистраций новых бизнесов, но уже более низкими темпами.

"Помимо естественных колебаний рынка, на статистику также влияет тот факт, что часть предпринимателей выбирает другие категории из общероссийского классификатора видов экономической деятельности, чтобы работать через маркетплейсы. Таким образом, происходит активная трансформация бизнеса в сторону онлайн-торговли. Средний прирост оборота универсальных маркетплейсов составил 41% в 2024 году и 47% годом ранее", - добавили в сообщении.

Отмечается, что отрицательная динамика также прослеживается в объеме покупок, которые россияне совершают в специализированных магазинах: в прошлом году доля трат на одежду от всех расходов составляла в среднем 5%, в 2020 году - 7%. Согласно данным исследования, лидерами потребительского фэшн-рейтинга являются Бурятия, Приморский край и Москва.

Лидером по индексу фэшн-предпринимателей в России в первом полугодии 2025 года стала Курская область, отметили в сообщении. Число регистраций бизнесов в сфере моды выросло в этом регионе на 42% по сравнению с первым полугодием 2024 года, а 3% всех новых бизнесов, зарегистрированных в области, пришлось на торговлю и производство одежды.