Депутат Немкин: Google признала бесперспективность запрета "Спасу" и RT

Речь идет о запрете судиться за рубежом

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Американская корпорация Google фактически признала бесперспективность своей стратегии по запрету российским телеканалам "Спас" и RT участвовать в разбирательствах в иностранных судах по исполнению решений российских судов о взыскании судебной неустойки, что является настоящей победой российских телеканалов. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта "Единой России" "Цифровая Россия" Антон Немкин.

Ранее газета "Ведомости" сообщила, что американская компания Google LLC отказалась от запрета российским телеканалам "Спас" и RT участвовать в разбирательствах в иностранных судах по исполнению решений российских судов о взыскании судебной неустойки с корпорации. Газета уточняет, что согласно решению, отказ Google от требований в отношении телеканала "Спас" вступает в силу немедленно. Для RT соглашение начнет действовать после получения лицензии Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США, так как телеканал находится под американскими санкциями.

"Фактически корпорация признала бесперспективность своей стратегии. И это настоящая победа наших телеканалов, которые с 2022 года добиваются справедливости после незаконной блокировки на YouTube", - отметил Немкин.

По сути, по мнению парламентария, решение является первым серьезным шагом к глобальному урегулированию конфликта. "Да, суммы астрентов, назначенных в России, давно переросли астрономические масштабы, но речь сегодня даже не о деньгах. Главный вопрос - это восстановление справедливости и возвращение доступа к каналам, которые были беспричинно выключены лишь потому, что их позиция не совпадала с линией западных элит", - сказал депутат.

Немкин отметил, что Google оказалась в ловушке собственных решений, и, поддавшись политическому заказу, корпорация пошла на блокировку российских СМИ, но вместо молчаливого согласия получила волну судебных исков по всему миру. Теперь же, как подчеркнул Немкин, у компании нет возможности игнорировать правовую реальность, а значит, обсуждать компромиссы придется на равных. "Это сигнал не только для медиа, но и для всех: давление на Россию и ее граждан в цифровой сфере не останется без ответа. И если даже американский суд вынужден признать правоту наших телеканалов - значит, мы движемся в правильном направлении. Справедливость пусть и не сразу, но неизбежно пробивается сквозь любые запреты и блокировки", - заключил он.