Соглашение планируется заключить на следующей неделе на Петербургском международном газовом форуме

МИНСК, 30 сентября. /ТАСС/. Правительство Белоруссии и "Газпром" подпишут дорожную карту сотрудничества на следующей неделе на Петербургском международном газовом форуме. Об этом сообщил зампред правления ПАО "Газпром" Виталий Маркелов на встрече с заместителем премьер-министра республики Виктором Каранкевичем на полях выставки "Иннопром. Беларусь".

"Мы продолжим работу в рамках соглашения между правительством Беларуси и "Газпромом", а также дорожной карты сотрудничества, которая будет подписана на следующей неделе на Петербургском международном газовом форуме", - цитирует Маркелова агентство БелТА.

По его словам, отношения "Газпрома" с белорусской стороной строятся на дружеской основе. "Это не только поставки газа, сейчас мы говорим о том, что промышленные предприятия поставляют "Газпрому" свое оборудование. Среди таких предприятий - "Пеленг", которое поменяло свои подходы с точки зрения безопасности на наших производственных объектах", - сказал Маркелов.

