В Донбассе и Новороссии построили более 23,7 тыс. объектов за три года

В регионах возвели школы, садики, больницы, административные здания, объекты культуры и отдыха

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Более 23,7 тыс. объектов построено в Донбассе и Новороссии за три года с момента воссоединения с Россией. Это и жилье, инфраструктура, в том числе школы, детские сады. Об этом в интервью агентствам, опубликованном на сайте Минстроя РФ, сообщил министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин.

"Работа строительного комплекса в воссоединенных регионах нашей страны в первую очередь ориентирована на возвращение людей в свои родные места. И, конечно, главная задача - создание комфортного и динамично развивающегося пространства для жизни, работы и отдыха. Минстрой России с 2022 года координирует и восстановление воссоединенных регионов, и комплексные задачи по их социально-экономическому развитию. За это время восстановлено и построено более 23,7 тыс. объектов - это и жилье, и сопутствующая инфраструктура: школы, садики, больницы, административные здания, объекты культуры и отдыха", - сообщил Файзуллин.

По его словам, для развития жилищного строительства в 2023 году Минстроем России разработана и утверждена отраслевая программа. К 2030 году необходимо достичь показателя по вводу жилья на уровне среднероссийского, по программе это 0,83 кв. м на человека. "Чтобы добиться такого результата, необходимо ввести 17,5 млн кв. м. Сейчас на территории воссоединенных субъектов сформирован банк земельных участков, где до 2030 года планируется реализовать инвестиционные жилищные проекты с градостроительным потенциалом 24,9 млн кв. м", - отметил министр.

В строительстве участвуют 38 застройщиков, имеющих 73 действующих разрешения на строительство объектов общей площадью 1,1 млн кв. м, в том числе 689 тыс. кв. м жилья. Глава Минстроя России отметил, что у застройщиков появился реальный интерес. Меры поддержки - субсидирование проектного финансирования до 3%, особые условия по земельным участкам, содействие в части инфраструктуры. Важным преимуществом является льготная ипотека под 2%. За весь период для приобретения жилья на новых территориях выдано более 5 тыс. льготных ипотечных кредитов под 2% годовых. Открыто более 2 тыс. счетов эскроу, на которых размещено 13,5 млрд рублей.

С 23 по 27 сентября 2022 года в ДНР, ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России. Подавляющее большинство их жителей высказались за такой шаг. 30 сентября президент РФ Владимир Путин и главы регионов подписали договоры о присоединении этих территорий к России. 4 октября Путин подписал законы о ратификации договоров о принятии ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ.