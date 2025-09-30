По информации Financial Times, 90% информационных систем суда завязаны на американские сервисы

ЛОНДОН, 30 сентября. /ТАСС/. Международный уголовный суд (МУС) ведет переговоры о смене поставщика компьютерных услуг в попытке обеспечить функционирование своих систем перед лицом введения всеобъемлющих санкций США. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на участников совещания руководства с сотрудниками суда, которое прошло 29 сентября в штаб-квартире МУС в Гааге.

По информации издания, 90% информационных систем суда завязаны на американские сервисы, особенно они зависят от программного обеспечения компании Microsoft. "Мы не паникуем, мы готовы", - заявили газете осведомленные собеседники.

Однако, как говорится в статье, сотрудники МУС активно скачивают и распечатывают документы из-за опасений потерять к ним доступ. У работников суда нет понимания, насколько американские рестрикции, точная дата введения которых неизвестна, повлияют на их возможности исполнять свои обязанности.

В статье отмечается, что особую обеспокоенность вызывает вопрос о том, смогут ли американские юристы работать в суде после того, как он окажется под санкциями Вашингтона. Financial Times добавляет, что сотрудникам МУС выплатили зарплату до конца года, чтобы избежать возможных сложностей с доступом к счетам.

Администрация США во главе с президентом Дональдом Трампом уже несколько раз вводила санкции в отношении МУС. Указ, предусматривающий введение санкций против должностных лиц инстанции, Трамп подписал 6 февраля. Американское правительство обвинило суд в неправомерных действиях в отношении Вашингтона и его союзников, таких как Израиль. В США считают, что МУС злоупотребил своими полномочиями, выдав необоснованные ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны страны Йоава Галанта. Указ позволяет применять финансовые и визовые рестрикции против причастных к расследованиям в отношении американских граждан или их союзников сотрудников суда, а также членов их семей.