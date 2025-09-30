Руководитель объединения Иван Литвинов заявил, что критерии отбора платформ, основанные только на числе пользователей, а также объеме сделок, могут привести к монополизации рынка

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Отбор платформ, основанный только на числе пользователей, а также объеме сделок, может привести к монополизации рынка, при доработке закона о платформенной экономике следует не упустить вопрос социальных гарантий для самозанятых. Об этом сообщил ТАСС руководитель "Объединения самозанятых России" Иван Литвинов, комментируя решение правительства о критериях отбора интернет-площадок, на которые будет распространяться закон "О платформенной экономике".

"Установление критериев для цифровых площадок - это важный шаг в регулировании платформенной экономики. Однако критерии отбора платформ, основанные только на количестве пользователей, а также объеме сделок, могут привести к монополизации рынка. Требование о трудовых договорах для платформ, не соответствующих установленным критериям, тоже спорное. Мелких участников ставят заведомо в неконкурентное положение, а значит, в России не будет стартапов, предлагающих новые технологические решения, лучшие условия для заказчиков и исполнителей услуг", - считает он.

При доработке закона о платформенной экономике важно не упустить вопрос социальных гарантий для самозанятых, подчеркнул Литвинов. "Еще на этапе законопроекта Объединение самозанятых России предлагало Минтруда и Минэкономразвития дополнить документ положениями, где будут четко прописаны обязанности и полномочия общественных объединений партнеров. Сейчас в законе прописано право партнеров - исполнителей физических лиц быть членом "Общественного объединения партнеров - исполнителей", но не определены функции таких объединений", - указал он.

По сути, существующая версия закона возлагает на цифровые платформы несвойственные им функции по обеспечению социальных и трудовых гарантий, но логично, чтобы с этими вопросами плательщики налога на профессиональный доход могли бы обращаться к общественному объединению, полагает Литвинов. "Например, объединения могли бы информировать, как и какие отчисления самозанятые могут делать в страховой фонд, решать с платформой, какие преференции может получить самозанятый, если наступает страховой случай, помогать в решении спорных ситуаций. Партнерство каждой цифровой платформы с подобными структурами обеспечит независимый элемент защиты интересов самозанятых", - резюмировал он.

Ранее издание РБК написало, что правительство РФ приняло решение, на какие интернет-площадки будет распространяться недавно принятый закон "О платформенной экономике". Они должны будут соответсвовать двум критериям: за сутки их посещает более 100 тыс. уникальных пользователей и у них должно быть более 10 тыс. партнеров либо сумма их сделок за предыдущий год превышать 50 млрд руб. Платформы, которые не попадут в реестр, не смогут взаимодействовать с самозанятыми исполнителями, им придется заключать с ними трудовые договоры.