НЬЮ-ЙОРК, 30 сентября. /ТАСС/. Американский разработчик графических процессоров Nvidia стал первой в истории компанией, чья рыночная стоимость превысила $4,5 трлн, свидетельствуют данные биржи Nasdaq.

По данным торгов на 18:23 мск, акции компании росли на 2,56%, до $186,51 за бумагу. Капитализации Nvidia составляла $4,522 трлн.

Капитализация Microsoft, которая находится после Nvidia по рыночной стоимости, составляет $3,83 трлн при цене акций в $514,95 (+0,07%), а капитализация Apple, третьей компании по рыночной стоимости, составляет $3,769 трлн при стоимости акции в $254,02 (-0,16%), свидетельствуют данные Nasdaq на 18:28 мск.

Nvidia - американская технологическая компания, разработчик графических процессоров и других чипов, основанная в 1993 году. Ее штаб-квартира находится в городе Санта-Клара (штат Калифорния). Разработки компании получили широкое распространение в индустрии искусственного интеллекта, видеоигр и автомобильной промышленности.

9 июля 2025 года Nvidia стала первой в истории компанией, чья капитализация превысила $4 трлн.