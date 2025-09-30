В проекте "Производительность труда" могут принять участие компании с годовой выручкой не менее 400 млн рублей, кроме компаний из сферы туризма, для них выручка должна составлять не менее 180 млн рублей

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Две трети компаний, завершивших пилотный этап проекта "Производительность труда" в Москве, являются субъектами малого и среднего предпринимательства (МСП). Об этом на пленарной сессии форума "Формула эффективности: технологии, кадры, процессы" сообщила заммэра столицы, руководитель департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

"За три с половиной года работы в Москве проект доказал свою эффективность: производительность труда на пилотных потоках компаний-участников выросла более чем в полтора раза, на треть снизились сроки протекания бизнес-процессов и незавершенное производство, а общий экономический эффект для 439 компаний, завершивших пилотный этап проекта, превысил 14 млрд рублей. Важным участником проекта является малый и средний бизнес - это тот сектор экономики, в котором мы видим большой резерв к повышению производительности труда. На субъекты МСП приходится около двух третей от всех участников проекта, завершивших пилотный этап", - рассказала Багреева, слова которой приводит пресс-служба департамента.

Она отметила, что в настоящее время одной из задач столицы является максимальное расширение инструментов проекта на субъекты МСП с целью повышения производительности труда.

В пресс-службе напомнили, что в проекте "Производительность труда" могут принять участие компании с годовой выручкой не менее 400 млн рублей, кроме компаний из сферы туризма, для них выручка должна составлять не менее 180 млн рублей. Для тех, кто не соответствует критериям федерального проекта, Москва реализует программы, направленные на внедрение бережливых технологий и повышение производительности труда в секторе малого и среднего предпринимательства.

"Городские программы становятся логичным развитием федеральных инициатив. Наша цель - сделать так, чтобы каждый московский предприниматель, независимо от масштаба бизнеса, мог использовать инструменты бережливых технологий. Такой подход помогает компаниям становиться эффективнее и формирует культуру постоянных улучшений в экономике столицы", - цитирует пресс-служба Багрееву.