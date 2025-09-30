Вместе с тем средняя базовая ставка по накопительным счетам составляет 9,68%

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Средняя максимальная ставка по накопительным счетам в российских банках, входящих в топ-20, выросла за сентябрь до 16,59%, тогда как средние ставки по вкладам не превышают 15,24%. Об этом сообщила пресс-служба маркетплейса "Финуслуги".

"Как показал индекс накопительных счетов "Финуслуг", за сентябрь 2025 года средняя максимальная ставка по накопительным счетам в топ-20 крупнейших банков по объему средств населения несколько выросла: на 0,02 процентного пункта, до 16,59% годовых. Для сравнения: средние ставки по вкладам в топ-20, по данным индекса вкладов "Финуслуг" на 29 сентября, ниже, и составляют от 13,06% до 15,24% на сроке до одного года", - отмечается в сообщении пресс-службы.

Вместе с тем средняя базовая ставка по накопительным счетам составляет 9,68% годовых, снизившись за месяц на 0,46 п. п. "Всего за сентябрь максимальные ставки по накопительным счетам снизило восемь крупных банков, один повысил; в свою очередь, базовые ставки по накопительным счетам, которые предлагаются по истечении промопериода, снизило семь банков из 20", - уточнили в пресс-службе.

Индексы накопительных счетов "Финуслуг" формируются на основе базовых и максимальных ставок 20 крупнейших банков по объему средств населения.