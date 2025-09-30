В полномочия ведомства входят этиловый спирт, алкогольная и спиртосодержащая продукция

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. В полномочия Росалкогольтабакконтроля не входит государственное регулирование оборота метанола и метанолсодержащих жидкостей, хранение такой продукции на складах подрядных организаций в рамках госконтрактов не осуществляется. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Реализация мер по пресечению незаконного оборота метанола и метанолсодержащих жидкостей закреплена за Минпромторгом. <...> Если мы получаем заявки на хранение от коллег из МВД России или других правоохранительных органов, в которых так или иначе присутствует метанол, мы неизменно отказываем в приеме такой продукции", - отметили в Росалкогольтабакконтроле.

В ведомстве подчеркнули, что служба принимает заявки на хранение и уничтожение только той продукции, которая является предметом регулирования Федерального закона №171-ФЗ - это этиловый спирт, алкогольная и спиртосодержащая продукция.

Ранее прокуратура Ленинградской области организовала проверки на пяти складах временного хранения алкоголя и спиртосодержащей продукции по делу о массовом отравлении суррогатом в регионе, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. Там отметили, что проверяется деятельность юридических лиц, осуществляющих услуги по вывозу, хранению, уничтожению и утилизации изъятых из незаконного оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в рамках государственного контракта с Росалкогольтабакконтролем.