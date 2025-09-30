Регион инвестирует в исследования и разработки серьезные средства, отметил куратор Приволжского федерального округа Дмитрий Чернышенко

САМАРА, 30 сентября. /ТАСС/. По федеральному проекту "Профессионалитет" откроются три новых кластера в Самарской области в 2026 году. Об этом сказал заместитель председателя правительства РФ, куратор Приволжского федерального округа Дмитрий Чернышенко на встрече с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым. Таким образом, в регионе в будущем году будут работать 10 кластеров по федеральному проекту.

"В этом году 3 ваших вуза стали участниками программы "Приоритет-2030", работают 3 передовые инженерные школы. По федпроекту "Профессионалитет" создано 7 кластеров по 5 отраслям, важным для Самарской области. В 2026 году откроются еще 3 кластера по итогам отбора 2025 года", - процитировали Чернышенко в аппарате вице-премьера.

Он также отметил, что Самарская область инвестирует в исследования и разработки серьезные средства. "В 2024 году - более 30 млрд рублей. Благодаря чему вы в десятке лидеров рейтинга научно-технологического развития регионов. Это отличный результат", - сказал Чернышенко.

Вице-премьер также поблагодарил за реализацию проекта по созданию межвузовского кампуса мирового уровня. Вячеслав Федорищев отметил, что кампус содержательно полностью отвечает интересам технологического лидерства. "У каждого направления есть стратегический партнер. Здесь научный подход, креативная экономика и промышленные партнеры, вытягивающие госзаказ на инновации, поможет в новом районе создать целый академический городок", - приводятся в сообщении слова губернатора.

Кроме того, в рамках рабочей встречи обсудили развитие в регионе науки, образования, молодежной политики, туризма, спорта, проектов кураторства.