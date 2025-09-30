В сервисе подключены светофоры на 2 500 перекрестках столицы, в том числе в районах Новой Москвы

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. "Яндекс карты" увеличили зону покрытия онлайн-светофоров в пять раз, теперь сигналы светофоров в реальном времени можно увидеть во всех районах Москвы. Об этом сообщили в сервисе.

"Сейчас в сервисе подключены светофоры на 2 500 перекрестках столицы - это все светофоры не только в пределах МКАД, но и в районах Новой Москвы. Чтобы увидеть сигнал светофора в реальном времени, достаточно построить маршрут на автомобиле и начать движение", - говорится в сообщении.

Если пользователь слишком быстро приближается к светофору с красным сигналом, приложения предупредят об этом звуком. Другой звук подскажет, что сигнал сменился на зеленый и можно продолжать движение, отметили в "Яндекс картах".

Если сигнал в "Картах" и "Навигаторе" значительно отличается от сигнала в реальности, можно нажать на светофор на карте и кнопку "сообщить о задержке сигнала". Сервис учтет это и проверит точность его отображения, добавили в сервисе.

"Яндекс" запустил онлайн-светофоры совместно с ЦОДД Москвы. "Карты" и "Навигатор" получают данные о сигналах светофоров из интеллектуальной транспортной системы ЦОДД. Приложения ежесекундно опрашивают светофоры об актуальном сигнале, а также получают прогноз на две-три минуты вперед. "В результате пользователь видит сигнал светофора в реальном времени прямо на маршруте, а также в Dynamic Island и на заблокированном экране смартфона", - отмечается в сообщении.

В ближайшее время онлайн-светофоры станут активными и в других городах России, сообщили в "Яндекс картах".