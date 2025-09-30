Представитель городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов отметил, что станкоинструментальная промышленность является базовой фондообразующей отраслью

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 сентября. / ТАСС/.Станкоинструментальный кластер планируется создать в Петербурге до конца 2025 года, сообщил представитель городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов во время посещения завода ТБС.

"Станкоинструментальная промышленность является базовой фондообразующей отраслью. Дефицит станков - главный сдерживающий фактор в развитии отечественной промышленности. Именно поэтому сейчас основной упор мы делаем на станкостроение, роботизацию и производство средств производства. Мы прорабатываем возможность модернизации и расширения действующих мощностей производства ТБС на территории особой экономической зоны в Шушарах", - отметил он.

Основная специализация предприятия - изготовление средних и тяжелых станков для обработки корпусных деталей массой до 50 тонн. Выпускаемая продукция востребована в машиностроении, двигателе- и авиастроении, спецтехники, судостроении, металлургии, а также предприятиях ВПК.

Кроме того, завод модернизирует и ремонтирует оборудование, а также перевооружает промпредприятия.

Главной опорой дальнейшего развития отрасли становится новый нацпроект "Средства производства и автоматизации", направленный на развитие отечественного станкостроения и промышленной робототехники, играющий ключевую роль в формировании современной производственной базы, отметил Ситов.