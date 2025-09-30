Аппарат взлетной массой 2,5 тыс. кг оснащен турбовальным газотурбинным двигателем, работающем на авиационном керосине

МИНСК, 30 сентября. /ТАСС/. Белорусское конструкторское бюро "Беспилотные вертолеты" представило на международной промышленной выставке "Иннопром" в Минске беспилотный вертолет Sky-Truck, передает корреспондент ТАСС.

По данным производителя, аппарат взлетной массой 2,5 тыс. кг оснащен турбовальным газотурбинным двигателем, работающем на авиационном керосине. Масса полезной нагрузки составляет 500 кг, время полета до 5 часов. Вертолет является основой для одноименного авиационного комплекса, в который входят наземная станция управления и прицеп для транспортировки. В комплекте также идут транспортные контейнеры Air Box.

Кроме того, на стенде компании представлен опционально пилотируемый летальный аппарат серии Fly-Truck, созданный на базе беспилотного вертолета. Он имеет схожие технические характеристики, при этом масса полезной нагрузки составляет уже 600 кг. Как отмечают в компании, использование беспилотников позволяет решать широкий круг задач по доставке грузов в труднодоступные места, включая морские нефтяные и газовые платформы во всех климатических зонах.