Российский рынок акций закрылся ростом основных индексов

Индекс Мосбиржи увеличился на 0,02%, до 2 684,6 пункта

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи по итогам основных торгов 30 сентября вырос на 0,02%, до 2 684,6 пункта, долларовый индекс РТС поднялся на 0,33% - до 1 023,75 пункта. Курс юаня снизился на 2 копейки, до 11,51 рубля.

"Индекс Мосбиржи снижался во вторник, несколько попыток выкупа просадки не увенчались успехом, и лишь у двухмесячных минимумов в районе 2 650 пунктов. бенчмарк смог нащупать поддержку. Глава Еврокомиссии ЕС Урсула фон дер Ляйен заявила, что в 19-й пакет санкций планируется добавить запрет на поставки российского СПГ и жесткие меры в сфере энергетики, финансовых услуг и торговли. США между тем грозят пошлинами ключевым импортерам нефти и газа из РФ. К геополитическому негативу добавилась неблагоприятная рыночная конъюнктура - цены на нефть пошли вниз, а рубль укреплялся к юаню и доллару", - отметил эксперт по фондовому рынку "БКС мир инвестиций" Александр Шепелев.

Рынок акций

"В плюсе завершили сессию акции "М.Видео" (+36,87%), "Эн плюс груп" (+3,51%), ЛСР (+3,51%), МКБ (+1,03%), "Газпрома" (+0,86%), "СПБ Биржи" (+0,84%), "Россетей" (+0,81%), Сбербанка (+0,78%), ГК "ПИК" (+0,73%) и "Позитива" (+0,71%). Лидерами падения стали бумаги "Соллерса" (-3,98%), ММК (-3,14%), "Мечела" привилегированные (-1,94%), "Сургутнефтегаза" (-1,9%), "ОГК-2" (-1,9%), "ВК" (-1,74%), "Роснефти" (-1,6%), "Норникеля" (-1,6%), "Абрау-Дюрсо" (-1,59%) и МТС (-1,57%)", - отметил аналитик ФГ "Финам" Максим Абрамов.

Прогноз на 1 октября

Прогноз "БКС мир инвестиций" по курсам рубля на среду - 82-85 рубля за доллар США и 11,4-11,8 рубля за китайский юань. Прогноз по индексу Мосбиржи на 1 октября - 2 625 - 2 755 пунктов.

Как считают во Freedom Finance Global, 1 октября индекс Мосбиржи покажет колебания в диапазоне 2 650 - 2 750 пунктов. Прогноз по курсам доллара, евро и юаня к рублю: 80-82 рубля, 95-97 рубля и 11,3-11,7 рубля соответственно.