Последняя встреча в таком формате прошла 28 июля

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ соберется на онлайн-встречу, в ходе которой представители альянса обсудят текущую ситуацию на рынке нефти и оценят уровень исполнения условий соглашения ОПЕК+.

Заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ проводятся раз в два месяца. Последняя встреча в таком формате прошла 28 июля. На 5 октября назначена встреча "восьмерки" ОПЕК+, где они определят план по добыче нефти на ноябрь.

В ОПЕК ранее отмечали, что мониторинговый комитет не обладает полномочиями по принятию решений относительно уровней добычи нефти. Роль комитета ограничена мониторингом исполнения сделки ОПЕК+ и анализом рыночных условий.

При этом мониторинговый комитет ОПЕК+ может рекомендовать какие-либо решения по добыче нефти для альянса, однако последние два года мониторинг никаких рекомендаций не давал. Кроме того, комитет может при необходимости созвать внеочередную встречу всех министров стран ОПЕК+.

Начало заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ запланировано на 15:30 мск.