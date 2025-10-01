МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Банк России продолжит смягчение денежно-кредитной политики в текущем году, несмотря на сложные решения по бюджету, к концу года ключевая ставка может снизиться до 15%. Такое мнение выразил "Известиям" председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Полагаю, что на двух оставшихся заседаниях Совета директоров Банка России 24 октября и 19 декабря ключевая ставка будет плавно снижаться с нынешних 17%. Скорее всего, с шагом в 1 процентный пункт, и на последнем в этом году заседании установится на уровне 15%", - уточнил изданию Аксаков.

По его мнению, ставку возможно будет опустить ниже уровня в 15% только при более благоприятной инфляционной динамике, "однако в этом вопросе лучше соблюдать осторожность".

Ранее Аксаков отмечал, что дальнейшие решения ЦБ по ключевой ставке будут приниматься с учетом параметров федерального бюджета на будущие три года. Кроме того, по его мнению, пауза в снижении ставки также не исключена.

О решении ЦБ

Банк России на заседании 12 сентября третий раз подряд понизил ключевую ставку, в этот раз на 1 процентный пункт (п. п.) - до 17% годовых. Регулятор указал, что намерен поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году, а дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий.

О ключевой ставке

На заседаниях 20 декабря 2024 года, 14 февраля, 21 марта и 25 апреля 2025 года Банк России сохранял ставку на 21% годовых. В пресс-релизах регулятор указывал, что с учетом значительного роста процентных ставок для конечных заемщиков и охлаждения кредитной активности достигнутая жесткость денежно-кредитных условий формирует необходимые предпосылки для возвращения инфляции в РФ к целевому показателю - 4%.

6 июня 2025 года ставка была снижена до 20% годовых. В пресс-релизе регулятора объясняли это постепенным возвращением российской экономики к траектории сбалансированного роста и снижением инфляционного давления.

25 июля регулятор понизил второй раз подряд ключевую ставку сразу на 2 п. п., ссылаясь на более быстрое, чем ожидалось, снижение инфляционного давления и замедление роста внутреннего спроса.