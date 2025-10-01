Размер среднемесячной зарплаты вырос на 36,1%

ДОНЕЦК, 1 октября. /ТАСС/. Тенденция роста промышленного производства и средней зарплаты в отрасли сохранилась в ДНР в 2025 году, сообщил ТАСС премьер-министр республики Андрей Чертков.

"Промышленность республики постепенно восстанавливается, запускаются новые производства, увеличивается объем производимой продукции. В 2024 году объем производства вырос на 26,6%, а среднемесячная заработная плата увеличилась на 38,2 %. Эта тенденция сохранилась и в 2025 году: в первом полугодии объем производства вырос на 19,6 %, а размер среднемесячной зарплаты - на 36,1%", - сказал Чертков.

Он добавил, что развитию промышленности содействует работа по привлечению инвестиций, прежде всего за счет мер господдержки по модернизации и восстановлению производств. В ДНР доступны льготные займы Фонда развития промышленности, для резидентов свободной экономической зоны - налоговые льготы и субсидии на компенсацию части затрат на новое отечественное оборудование. Инвесторы, которые арендуют предприятия через Фонд развития территорий, могут в последующим выкупить их.

Во вторник Чертков сообщил ТАСС, что инвесторы направят почти 190 млрд рублей на восстановление двух промышленных гигантов Донбасса - Мариупольского металлургического комбината им. Ильича и химического завода "Стирол револт" в Горловке.