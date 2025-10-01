Сумма привлеченных денежных средств для строительства жилья по договору долевого участия составила 8,051 млрд рублей

СЕВАСТОПОЛЬ, 1 октября. /ТАСС/. Количество заключенных договоров долевого участия (ДДУ) на первичном рынке недвижимости Севастополя в первом полугодии 2025 года уменьшилось почти на 17%, сообщили ТАСС в городском департаменте капитального строительства.

По данным департамента, всего в Севастополе 13 застройщиков ведут строительство 33 объектов недвижимости с привлечением средств по ДДУ общей площадью 240 327 кв. м, в том числе 29 многоквартирных жилых домов и одного клубного нежилого дома.

"За первое полугодие 2025 года в Севастополе заключен 1351 ДДУ, что на 16,9% меньше, чем за аналогичный период 2024 года (1 625 ДДУ). Сумма привлеченных денежных средств для строительства жилья по ДДУ составила 8,051 млрд рублей", - сообщили в департаменте, уточнив, что сумма привлеченных средств по ДДУ сократилась на 7,8% по сравнению с первым полугодием 2024 года.

Ранее в Российской гильдии риелторов также отметили падение во втором квартале 2025 года спроса на вторичную недвижимость в Севастополе на более чем 20% при средней стоимости от 160 и 200 тыс. рублей за кв. м.