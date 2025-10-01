МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Стоимость куриных яиц в России составляет 84 руб. за десяток, что на 0,4% ниже уровня 2023 года. Об этом ТАСС сообщили в ассоциации "Руспродсоюз".

"На 39 неделе 2025 года средние розничные цены на яйца в России упали ниже показателей 2023 г. По данным ассоциации "Руспродсоюз", сегодня они составляют 84 руб. за десяток, что на 0,4% ниже уровня 2023 года", - говорится в сообщении.

В ассоциации подчеркнули, что для удержания цен на яйца на стабильном уровне производители должны быть уверены в рентабельности их деятельности.

"Основной фактор предыдущего скачка цен заключался в том, что пики предложения и спроса по товарному яйцу не совпадают и в высокий сезон производства птицефабрики работают в убыток. Основной канал сбыта - торговые сети продолжительное время проводили тендерные закупки на понижение цен, что вынуждало птицеводов реализовывать яйца по бросовым ценам ниже себестоимости", - отметил исполнительный директор ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Востриков, чьи слова приводятся в сообщении.

По его словам, стабилизации цен способствовало увеличение рентабельности производства и заключение долгосрочных партнерских соглашений между торговыми сетями и поставщиками по ценам, обеспечивающим доходность.

"Однако сегодня ситуация повторяется у предприятий, не имеющих долгосрочных контрактов. На рынке наблюдается избыток предложения. Во избежание новой нестабильности необходимы технологии длительного хранения и развитие промышленной переработки яйца в продукты с долгим сроком годности, а также инструменты для поддержания рентабельности производителей", - добавил эксперт.