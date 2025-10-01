"Авито работа" рассказала, на какие позиции бизнес стал чаще привлекать пенсионеров

Речь идет о таких профессиях, как сварщик и автомаляр

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Электрогазосварщики, автомаляры и механики возглавляют рейтинг самых востребованных профессий, доступных для пенсионеров. Об этом свидетельствуют результаты исследования платформы "Авито работа", которое имеется в распоряжении ТАСС.

"Эксперты "Авито работы" проанализировали динамику числа вакансий с пометкой "для пенсионеров" за январь-сентябрь 2024 и 2025 годов. По данным платформы, наибольший прирост числа вакансий для соискателей старшего возраста зафиксирован среди электрогазосварщиков - количество предложений выросло более чем в два раза (+125%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На этой позиции работодатели предлагали новым сотрудникам в среднем 96 482 рублей/мес. при условии посменной занятости", - говорится исследовании.

Как отмечают аналитики, компании привлекают возрастных соискателей в качестве электрогазосварщиков, потому что эту специальность можно адаптировать под ритм и опыт пенсионеров. Такие сотрудники хорошо справляются с посменной занятостью и подходят для задач, где важна аккуратность и стабильность исполнения, что снижает нагрузку на остальной персонал и позволяет поддерживать качество производства.

Кроме того, на фоне высокой потребности в кадрах работодатели в автомобильной сфере все чаще открывают вакансии кандидатам старшего возраста. Так, число предложений для автомаляров с пометкой "для пенсионеров" увеличилось более чем в два раза (+108%) за год. Кандидаты могли рассчитывать в среднем на 142 814 рублей в месяц при условии полной занятости.

Также компании на 101% чаще стали привлекать пенсионеров на позиции механиков - сотрудникам готовы платить в среднем 87 708 рублей при фиксированном графике. Работодатели активно привлекают работников старшего поколения на позиции инженеров: число таких вакансий увеличилось на 80% за год, а средние зарплатные предложения составили 93 294 рублей. Работа инженеров не предполагает тяжелого физического труда, а акцент делается на аналитические навыки, планирование и контроль процессов.

"Работодатели стали целенаправленно и активно привлекать кандидатов старшего возраста, и это особенно заметно в ключевых для реального сектора экономики профессиях. Опыт, дисциплина, внимательность и ответственность работников старшего поколения стали конкретным экономическим активом. Что не менее важно, мы видим, как меняется сама природа вакансий - соискателей старшего возраста приглашают не на вспомогательные роли, а на высокооплачиваемые позиции, требующие глубоких профессиональных знаний, будь то инженерное дело с аналитическими задачами. Это доказывает, что работодатели готовы инвестировать в возрастных специалистов, а те, в свою очередь, стремятся не просто подработать, а полноценно продолжать карьеру, оставаться социально активными и значительно повышать свой уровень дохода", - отметил директор по развитию "Авито работы" Роман Губанов.