"Росатом": Индия и РФ могут использовать СМП для развития партнерства

НЬЮ-ДЕЛИ, 1 октября. /ТАСС/. Индия и Россия способны эффективно использовать Северный морской путь (СМП) для углубления сотрудничества и разработать крупный проект судостроения в Арктике. Об этом заявил в эфире телеканала NDTV специальный представитель госкорпорации "Росатом" по вопросам развития Арктики Владимир Панов.

Он обратил внимание на существенный объем торговли между российскими портами и Индией. "Мы видим большую значимость [Северного морского пути] для обеих стран. Есть значительный потенциал в том, чтобы часть грузов шла по Северному морскому пути. Это безопасно, эффективно и открывает возможность создания крупного совместного проекта по судостроению в Арктике", - сказал Панов.

Представитель корпорации считает, что развитие СМП может стать одной из составляющих масштабного партнерства Москвы и Нью-Дели в Арктике.

Северный морской путь - судоходный маршрут, главная морская коммуникация в российской Арктике. Он проходит вдоль северных берегов России по морям Северного Ледовитого океана, соединяет европейские и дальневосточные порты, а также устья судоходных сибирских рек в единую транспортную систему. Его длина 5 600 км (от пролива Карские Ворота до бухты Провидения).