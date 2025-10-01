Хайнань создает международную систему авиаперевозок глобального охвата

По информации Hainan Ribao, стимулом для развития масштабной сети воздушных путей сообщения Хайнаньского порта свободной торговли стали проекты с одновременным участием правительственных структур и бизнеса

ХАЙКОУ /Китай/, 1 октября. /ТАСС/. Южнокитайская провинция Хайнань формирует систему пассажирских и грузовых перевозок глобального масштаба. Об этом сообщила газета Hainan Ribao.

По сведениям издания, значительным стимулом для развития масштабной сети воздушных путей сообщения Хайнаньского порта свободной торговли стали проекты с одновременным участием правительственных структур и бизнеса. Как отмечается, это еще один важный фактор для успешного развития в провинции магазинов беспошлинной торговли.

Все более существенную роль в увеличении объема регулярных перевозок товаров благодаря авиации, как отмечается, играет режим пятой степени "свободы воздуха", позволяющий компаниям на территории страны-партнера принимать продукцию из третьих государств. Этот формат также помогает Хайнаню нарастить международный пассажиропоток, привлечь больше иностранных туристов. К примеру, недавно открытый авиарейс Тбилиси - Хайкоу - Милан позволил устранить целый ряд неудобств в трансграничной логистике, сделав возможным появление на острове первого "беспошлинного экспресс-маршрута", подготовка к открытию которого заняла более года. В итоге заметно сократился срок доставки грузов, которые прежде сначала из Европы прибывали в Гонконг или Сингапур, оттуда - в Гуанчжоу или Шэньчжэнь (южная китайская провинция Гуандун), а уже потом - на Хайнань.

Кроме того, подобные каналы, как подчеркивается, при заключении соглашений между местными операторами беспошлинной торговли и их зарубежными компаниями заметно облегчили согласование маршрутов транспортировки товаров, а также цен с учетом объективных издержек. Для того чтобы обеспечить обратный, исходящий поток грузов с эффективным заполнением отсеков самолетов, которые прибыли из других стран, Хайнань развивает трансграничный распределительный центр электронной коммерции, в том числе путем налаживания партнерских отношений с крупными торговыми площадками.

Как рассказала заместитель директора отдела маркетинга международного аэропорта Феникс (курортный город Санья на южном побережье Хайнаня) Чэнь Лэй, такие маршруты, в частности, "заполняют пробелы" при осуществлении транспортного сообщения с ключевыми авиационными узлами Западной Европы. По ее словам, тем самым самая южная провинция КНР получает ускоренный прямой доступ не только к грузовому, но и пассажирскому рынку ЕС. Предполагается, что в процессе оптимизации частоты рейсов, по мере повышения качества обслуживания путешествия на Хайнань из разных точек планеты будут все более комфортными. Как уточняется, это станет важным стимулом к развитию международных обменов и сотрудничества по целому ряду направлений.

Процесс расширения сети грузовых международных авиаперевозок Хайнаня протекает крайне динамично. Так, аэропорт Мэйлань в административном центре провинции городе Хайкоу с начала текущего года запустил шесть маршрутов в другие страны. Помимо Тбилиси и Милана - в Париж, на Кипр и в Рим, а также в Тель-Авив. В итоге на острове происходит формирование трансконтинентального перевалочного центра, а в регионе - единой логистической зоны, которая охватывает Юго-Восточную и Восточную Азию, и, как планируется, будет распространяться на Африку и Северную Америку.