МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Министерство транспорта РФ установило запретный для плавания гражданских судов район в акватории бухты Улисс залива Петра Великого в Японском море во Владивостоке. Соответствующий приказ опубликован на официальном портале правовой информации.

Как отмечается в документе, исключением стали корабли Военно-морских сил России (ВМС РФ) или суда, которые получили разрешение капитана морского порта Владивосток на плавание судна в акватории порта и плавание за границами порта с возвращением в тот же морской порт.

"В соответствии с пунктом 2 статьи 15 Федерального закона от 31 июля 1998 г. N 155-Ф3 "О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации", подпунктом 5.5.5 пункта 5 Положения о Министерстве транспорта Российской Федерации, утвержденного постановлением правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. N 395, и в интересах обороны и безопасности Российской Федерации приказываю: установить запретный для плавания район в акватории бухты Улисс залива Петра Великого Японского моря, ограниченный отрезками прямых линий, соединяющих по порядку точки с координатами. <...> Координаты представлены в геодезической системе координат 2011 года", - говорится в тексте приказа Минтранса РФ.

С 1 мая 2025 года в бухте Улисс были введены строгие ограничения для движения маломерных судов, в связи с использованием акватории Тихоокеанским флотом и необходимостью обеспечить безопасность навигации военных кораблей.