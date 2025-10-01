Новак возглавил экспертный совет премии "Ведомости импульс"

Заместитель председателя правительства будет курировать процесс экспертной оценки заявок, обеспечивая высочайшие стандарты анализа и объективности при выборе победителей

Редакция сайта ТАСС

Вице-премьер России Александр Новак © Антон Новодережкин/ ТАСС

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Заместитель председателя правительства России Александр Новак возглавил экспертный совет премии инвестиционных проектов России "Ведомости импульс", следует из сообщения организаторов премии.

"Заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак возглавил экспертный совет ежегодной премии инвестиционных проектов России делового издания "Ведомости" "Импульс" - профессиональной награды наиболее значимых инвестиционных проектов, формирующих новый облик России", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Новак будет курировать процесс экспертной оценки заявок, обеспечивая высочайшие стандарты анализа и объективности при выборе победителей. Так, под его руководством совет, состоящий из признанных профессионалов и отраслевых экспертов, определит проекты-лидеры, чей опыт станет ориентиром для всего делового сообщества.

В состав экспертного совета премии также входят ведущие специалисты в области инвестиций и развития экономики. Среди них - министр правительства Москвы Анатолий Гарбузов, первый заместитель председателя ВЭБ.РФ Николай Цехомский, первый вице-президент Газпромбанка Алексей Чичканов, заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Антон Медведев и другие эксперты, отмечается в сообщении.

"Сегодня крайне важна поддержка качественных, проработанных инвестиционных инициатив, которые становятся драйверами экономического роста. Уверен премия "Импульс" внесет весомый вклад в выявление и продвижение лучших практик в сфере инвестиций, будет способствовать реализации перспективных проектов, нацеленных на укрепление экономического суверенитета и технологического потенциала страны" - подчеркнул Новак.

О премии

Премия "Импульс", учрежденная изданием "Ведомости" в 2023 году, призвана выявить и отметить наиболее значимые и перспективные инвестиционные проекты, которые вносят существенный вклад в экономическое развитие страны, демонстрируют высокую эффективность и оказывают положительное влияние на отраслевые и региональные рынки.

В 2025 году "Ведомости" совместно с компанией "Технологии доверия" существенно расширило масштабы премии: была пересмотрена методология отбора проектов, в частности усилено внимание к проектам социальной, цифровой, промышленной инфраструктуры, а также инициативам в сфере экологии и благоустройства. Таким образом, премия была синхронизирована с целевыми показателями, установленными в указе президента РФ "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года".

