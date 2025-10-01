В Ижевске запустят импортозамещающее производство крепежа для авиации и ТЭК

Продукция ижевского завода имеет высокие антикоррозионные свойства, немагнитность, термостойкость и повышенную прочность

КАЗАНЬ, 1 октября. /ТАСС/. Ижевский завод насосных комплектующих (ООО "ЗНАК") запускает импортозамещающее производство крепежа из никелевого сплава для авиации, судостроения, нефтегазовой и химической промышленности. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Корпорации МСП.

"Компания подала заявку в Роспатент для регистрации технологического решения по изготовлению изделий и привлекла 12,3 млн рублей по программе льготного лизинга Корпорации МСП для приобретения специализированного оборудования. Это позволит автоматизировать производство, в три раза увеличить годовой объем выпуска имеющихся видов крепежа, а также расширить номенклатуру выпускаемой продукции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что крепеж из никелевых сплавов ижевского завода имеет высокие антикоррозионные свойства, немагнитность, термостойкость и повышенную прочность.

"Развитие отечественной промышленности, с одной стороны, формирует новые потребности и рынки сбыта для предприятий, выпускающих компонентную базу. А с другой - запуск собственных производств необходимых компонентов взамен ушедших иностранных компаний дает возможность российскому промышленному сектору стабильно работать. Малый и средний бизнес сегодня плотно интегрирован в такие кооперационные цепочки", - приводит пресс-служба слова генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича.

Он отметил, что льготный лизинг выступает эффективной альтернативой кредитованию, так как важно поддерживать компании, предоставляя более дешевые деньги для расширения и обновления их производств.

Директор компании "ЗНАК" Сергей Штейников в свою очередь подчеркнул, что новое оборудование дает возможность для серийного запуска нового вида продукции, что открывает дополнительный сегмент рынка.