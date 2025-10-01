В Москве на форуме показали беспилотные машины Navio

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Прототип автономного магистрального тягача и автономный легковой автомобиль Navio показали в Москве на форуме "Цифровая транспортация 2025", передает корреспондент ТАСС.

Как говорится в материалах форума, легковые автономные автомобили Navio ездят по дорогам общего пользования для сбора данных, тестирования алгоритмов и различных сценариев, в том числе апробации технологии в условиях "умного города" в качестве модели общественного транспорта будущего.

Сенсоры расположены по всему периметру автомобиля, он умеет распознавать объекты, перестраиваться, тормозить, объезжать препятствия и предвидеть действия других участников дорожного движения.

Прототип автономного магистрального тягача L5 проходит полный цикл испытаний технологии в лабораторных и реальных условиях на полигоне.

Тягач позволяет экономить до 15% топлива при штатной эксплуатации с совокупным снижением себестоимости перевозки до 30%. Время его полезной эксплуатации может составлять до 23 часов в сутки, отмечается в материалах.

Ранее сообщалось, что автономный тягач Navio впервые преодолел маршрут из Санкт-Петербурга до Казани по трассам М-11 "Нева", А-113 ЦКАД и М-12 "Восток".

