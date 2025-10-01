В Донецке появится индустриальный парк не менее чем на 30 резидентов

За 15 лет реализации проекта в него планируется инвестировать около 7 млрд рублей

ДОНЕЦК, 1 октября. /ТАСС/. Индустриальный парк площадью почти 15 га планируют обустроить в Донецке ДНР, сообщил ТАСС премьер-министр республики Андрей Чертков.

"В рамках выполнения поручения президента РФ Владимира Путина в республике ведется работа по созданию индустриальных парков. Например, в Донецке планируется строительство индустриального парка площадью 14,79 га, который рассчитан на размещение не менее 30 резидентов", - сказал Чертков.

Он добавил, что за 15 лет реализации проекта в него планируется инвестировать около 7 млрд рублей.

В сентябре глава Минпромторга РФ Антон Алиханов после рабочей поездки в ДНР сообщил, что с 2026 года дополнительные средства направят на восстановление предприятий региона, создание индустриальных и технопарков.