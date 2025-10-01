Более 520 человек приобрели народные облигации Чукотки

Средний чек заявки составил 250 тыс. рублей, а максимальный размер одной заявки - 5,5 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Покупателями народных облигаций Чукотки объемом 140 млн рублей стали более 520 человек. Об этом сообщила пресс-служба Минвостокразвития.

"Покупателями облигаций стали свыше 520 клиентов. Средний чек заявки составил 250 тыс. рублей, а максимальный размер одной заявки - 5,5 млн рублей. Все заявки были исполнены в тот же день", - говорится в сообщении.

Народные облигации Чукотки на "Финуслугах" были раскуплены за 10 часов после старта продаж. Привлеченные средства пойдут на реализацию проектов мастер-планов; комплексную реновацию 25 городов ДФО в макрорегионе курируют Минвостокразвития России и КРДВ.

"Выпуск народных облигаций Чукотки - это важный шаг в развитии социального инвестирования в макрорегионе. При этом механизм народных облигаций работает не только как финансовый инструмент, но и как форма инициативного бюджетирования, когда граждане становятся реальными участниками преобразований. Такой подход делает государственные программы действительно народными, формирует культуру ответственного инвестирования на Дальнем Востоке и в Арктике", - сказала заместитель главы Минвостокразвития России Эльвира Нургалиева.

Ранее Нургалиева сообщала, что финансовая емкость для выпуска народных облигаций для регионов Дальнего Востока для реализации мастер-планов составляет порядка 300 млрд рублей.