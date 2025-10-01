Поезд "Буревестник" вернется на маршрут Нижний Новгород - Москва с 3 декабря

Время в пути составит примерно четыре часа

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Двухэтажный скоростной поезд "Буревестник" начнет курсировать между Нижним Новгородом и Москвой с 3 декабря. Время в пути составит примерно четыре часа, сообщили в РЖД.

"С 3 декабря "Буревестник" снова полетит между Нижним Новгородом и Москвой. Сегодня в ходе сетевого селекторного совещания, приуроченного ко Дню компании, был дан старт продажам билетов на этот поезд. Для удобства пассажиров на маршруте будут ежедневно курсировать три пары поездов "Буревестник", отправляясь из Москвы и Нижнего Новгорода утром, днем и вечером", - говорится в сообщении.

Время в пути составит около четырех часов, "Буревестник" в зависимости от времени отправления будет останавливаться во Владимире, Коврове или Дзержинске. Поезд сможет перевозить более 730 человек на одном рейсе.

В компании пояснили, что первые поезда из Москвы отправятся в Нижний Новгород 3 декабря в 10:05 мск и 20:15 мск, а из него в столицу - 3 декабря в 15:29 мск. На следующий день "Буревестник" поедет в Нижний Новгород в 13:45 мск, а в Москву - в 7:20 мск и 18:57 мск.

Поезд будет отправляться из столицы утром с Ярославского вокзала, а днем и вечером - с Восточного. В утреннее и дневное время суток поезд из Нижнего Новгорода будет прибывать на Восточный вокзал, вечером - на Ярославский.

"Поезд "Буревестник" будут отличать узнаваемая фирменная ливрея, интерьер и ряд уникальных деталей. В его составе будет от 10 современных двухэтажных вагонов: с местами для сидения стандартной и улучшенной компоновки, купейный штабной вагон, СВ (спальный вагон - прим. ТАСС), вагон-бистро", - отметили в РЖД.