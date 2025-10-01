ФАС оштрафовала "Лукойл-Уралнефтепродукт" за необоснованный рост цен

Штраф составил 560 тыс. рублей

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/ Кировское управление Федеральной антимонопольной службы оштрафовало ООО "Лукойл-Уралнефтепродукт" на 560 тыс. рублей за необоснованный рост цен, сообщило управление.

"ООО "Лукойл-Уралнефтепродукт" привлечено к административной ответственности в соответствии со ст. 14.31 КоАП РФ в виде административного штрафа в размере 562 500 руб.", - говорится в сообщении.

Ранее Кировское УФАС признало компанию нарушившей антимонопольное законодательство по делу, которое было возбуждено по обращениям физических лиц. По итогам рассмотрения дела рост розничных цен на бензины АИ-92 и АИ-95 признан необоснованным.