Moody's подтвердило кредитный рейтинг Казахстана на уровне Baa1

Агентство охарактеризовало прогноз как "Стабильный"

Редакция сайта ТАСС

АСТАНА, 1 октября. /ТАСС/. Moody's оставило без изменений суверенный рейтинг Казахстана на уровне Baa1, прогноз "Стабильный". Об этом сообщили в Министерстве национальной экономики Казахстана.

"Рейтинг поддерживается прочной фискальной позицией страны, включая низкий уровень правительственного долга, его высокую обслуживаемость и значительные фискальные резервы, которые обеспечивают защиту от внешних шоков. Дополнительными факторами выступают устойчивый экономический рост и способность экономики противостоять кризисам", - указало ведомство со ссылкой на данные агентства.

"Moody's отмечает продолжающуюся реализацию фискальных реформ в стране, в том числе поправки в Налоговый кодекс, предусматривающие повышение ставки НДС и корректировку корпоративного и подоходного налогообложения", - сообщили в Минэкономики.

По мнению аналитиков агентства, дефицит бюджета в 2025 году останется на умеренном уровне, а государственный долг останется одним из самых низких показателей долга среди стран с рейтингом категории Baa, рассказали в министерстве.