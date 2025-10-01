Мишустин: технологическое предпринимательство помогает укреплять суверенитет

Это также способствует активному выходу на рынок новых продуктов и услуг для комфортной жизни людей, отметил премьер-министр РФ

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Технологическое предпринимательство и инновации помогают укрепить национальный суверенитет России. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в видеообращении к участникам международного саммита по технологическому предпринимательству и инновациям Moscow Startup Summit.

"Рад приветствовать всех участников международного саммита по технологическому предпринимательству и инновациям, - обратился он. - Эти направления имеют важнейшее значение для цифровой трансформации ключевых отраслей экономики, социальной сферы, формируют современную основу для решения задач по укреплению национального суверенитета".

Помимо этого, технологическое предпринимательство и инновации также способствуют активному выходу на рынок новых продуктов и услуг для комфортной жизни людей.

"Площадка Московского саммита открывает хорошие возможности для обмена опытом, свежими идеями, обсуждения успешных практик при массовом внедрении прорывных разработок, и позволяет как начинающим, так и уже опытным инвесторам, изучить эффективные инструменты для старта и масштабирования своего дела", - считает Мишустин.

Он добавил, что именно для этого здесь собрались наиболее успешные представители из нескольких десятков стран, включая Белоруссию, Китайскую Народную Республику, Индию, а также "другие дружественные государства", с которыми Россия развивает отношения в рамках БРИКС и ШОС.