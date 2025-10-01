В России с 2027 года планируется построить 24 единицы дноуглубительной техники

Исторически сложилось, что строительство дноуглубительного флота никогда не относилось к приоритетам отечественного судостроения, отметил председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев

Редакция сайта ТАСС

ПЕВЕК (Чукотка), 1 октября. /ТАСС/. Росатом и Минтранс планируют с 2027 года построить 24 единицы отечественной дноуглубительной техники, эксплуатация которой будет способствовать обеспечению безопасности судоходства в северных российских морях. Об этом сообщил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии России Николай Патрушев.

В рамках рабочей поездки на Чукотку Патрушев в Певеке провел совещание по вопросу строительства отечественного арктического дноуглубительного флота в целях обеспечения судоходства в северных морях.

"Для России, располагающей крупными портами в Арктике и самой протяженной в мире сетью внутренних водных путей, эта проблема имеет весьма существенное значение", - указал он.

Исторически сложилось, что строительство дноуглубительного флота никогда не относилось к приоритетам отечественного судостроения, отметил Патрушев. "В советский период данная техника создавалась в рамках международной кооперации государств - членов Совета экономической взаимопомощи. После перехода стран Восточной Европы в орбиту влияния Запада развитие российского дноуглубительного флота практически прекратилось", - констатировал помощник президента.

Устаревание оборудования

По его словам, в результате дноуглубительная техника морально и физически устарела и постепенно утратила возможность осуществлять даже средние по объему и сложности работы по поддержанию судоходных каналов в безопасном состоянии.

"В настоящее время Росморречфлот и подведомственный ему Росморпорт имеют 199 дноуглубительных судов, средний возраст которых составляет 30-35 лет. Отсутствие собственного дноуглубительного флота у подведомственных организаций государственной корпорации "Росатом" затрудняет реализацию в Арктической зоне России масштабных проектов в сфере дноуглубления", - акцентировал внимание Патрушев.

Кроме того, дноуглубительные работы проводились иностранными компаниями, за последние 20 лет ими было выполнено около 95% таких работ, отметил он. "После прекращения деятельности в России операторов из недружественных государств проблема поддержания в безопасном состоянии арктических портов и акваторий существенно обострилась", - констатировал Патрушев.

Создание дноуглубительного флота

Вместе с тем перспективная потребность в дноуглубительных работах на период до 2030 года только по Северному морскому пути составляет около 30 млн кубометров, для ее закрытия необходимо привлечь не менее 15 дноуглубительных судов и вспомогательной техники, указал помощник президента.

"С учетом этого необходимо учесть потребности в дноуглубительном флоте при формировании организационной и финансово-экономической модели Трансарктического транспортного коридора. В этой связи Росатом предполагает реализовывать программу создания собственного дноуглубительного флота. При этом планируется совместно с Минтрансом России в 2026 году провести опытно-конструкторскую работу по созданию дноуглубительной техники, способной проводить работы в устьях северных рек, а с 2027 года организовать постройку 24 единиц такой техники", - добавил Патрушев.

Указанные меры в целом будут способствовать обеспечению безопасности судоходства в северных морях, подытожил председатель Морской коллегии РФ.