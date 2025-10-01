В Иркутске обжаловали решение УФАС о конкурсах на организацию питания в школах

Рассмотрение по искам начнется 8 октября

Редакция сайта ТАСС

ИРКУТСК, 1 октября. /ТАСС/. Администрация Иркутска обжаловала решение регионального управления Федеральной антимонопольной службы о конкурсах на организацию питания в 29 городских школах. Об этом ТАСС сообщили в мэрии.

Ранее там сообщали, что в этих 29 школах организацией питания занимался муниципальный комбинат питания, который стал вновь победителем торгов. Красноярская компания "Краспит" оспорила это решение в региональном УФАС, и 26 сентября был заключен договор об организации питания в указанных общеобразовательных учреждениях. 29 сентября мэрия Иркутска сообщила, что эти 29 школ остались без организованного питания для школьников.

"Администрация города подала девять исков в арбитражный суд с требованием признать незаконным решение регионального УФАС от 29 августа, 1, 2 сентября. В качестве третьих лиц к делу привлекли "Комбинат питания" и 29 школ Иркутска, которые подрядчик ("Краспит" - прим ТАСС) должен обеспечивать питанием", - сообщили в мэрии, добавив, что рассмотрение по искам начнется 8 октября.

30 сентября мэрия сообщила, что питание возобновлено во всех школах. В 26 общеобразовательных учреждений питание для школьников организовал муниципальный комбинат питания, а в трех - красноярская компания. В компании "Краспит" заявляли ТАСС, что не несут ответственности за срыв организации питания и оборудование ими было принято только в понедельник.