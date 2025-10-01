В хабаровском аэропорту увеличили частоту рейсов на Хайнань

Всего с начала 2025 года по этому направлению отправилось более 22 тыс. пассажиров

ХАБАРОВСК, 1 октября. /ТАСС/. Рейсы из Хабаровска на китайский остров Хайнань с октября будут выполняться трижды в неделю. Об этом сообщили в хабаровском аэропорту.

"С 1 октября в аэропорту Хабаровск увеличивается количество вылетов на популярный курорт Санья. Авиакомпания "Аэрофлот" дополняет расписание еще одним еженедельным рейсом. Теперь вылететь из главной региональной воздушной гавани в туристический центр Хайнаня можно трижды в неделю: по средам, субботам и воскресеньям", - говорится в сообщении.

На маршруте перевозчик задействует воздушное судно типа Boeing 737-800.

Всего с начала 2025 года по этому направлению из Хабаровска отправилось более 22 тыс. пассажиров. Рейсы пользуются спросом не только у хабаровчан, но и у жителей других регионов Дальнего Востока, которые используют возможности хабаровского аэропорта как транзитного пункта для дальнейшего перелета.