Патрушев рассказал о возможности минимизации затрат на дноуглубительный флот

Для этого следует обеспечить строительство универсальной специализированной техники, способной использоваться как в морских, так и в речных портах и различных акваториях, отметил председатель Морской коллегии РФ

ПЕВЕК /Чукотский автономный округ/, 1 октября. /ТАСС/. Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев предложил проработать вопрос создания единого интегрирующего органа в лице компании с государственным участием, который бы обеспечил строительство универсальной дноуглубительной техники и тем самым минимизацию затрат на сооружение арктического дноуглубительного флота.

В рамках рабочей поездки на Чукотку Патрушев провел совещание по вопросу строительства отечественного арктического дноуглубительного флота в целях обеспечения судоходства в северных морях.

"В связи с ограниченностью ассигнований федерального бюджета на создание отечественного дноуглубительного флота важно привлечь внебюджетные источники финансирования этой работы, а также завершить реализацию поручения президента России о создании специализированного фонда развития внутренних водных путей", - сказал Патрушев.

Он отметил, что для России, располагающей крупными портами в Арктике и самой протяженной в мире сетью внутренних водных путей, проблема дноуглубления имеет весьма существенное значение. В целях минимизации затрат на строительство арктического дноуглубительного флота следует обеспечить строительство универсальной дноуглубительной техники, способной использоваться как в морских, так и в речных портах и различных акваториях, подчеркнул Патрушев. "В связи с этим необходимо проработать вопрос о создании на базе существующих дноуглубительных организаций единого интегрирующего органа, в качестве которого может выступать компания с государственным участием", - отметил он.

Кроме того, для снижения финансовой нагрузки на дноуглубительные компании следует также проработать целесообразность совершенствования нормативной правовой базы, регламентирующей проведение дноуглубительных работ и экологической экспертизы соответствующих проектов, добавил Патрушев.