Мишустин назвал транспортный комплекс одним из важнейших секторов экономики РФ

В рамках новых нацпроектов "Эффективная транспортная система", "Беспилотные авиационные системы" и "Инфраструктура для жизни" уже реализуются масштабные задачи, отметил премьер-министр

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Транспортных комплекс играет одну из самых важных ролей среди секторов россиской экономики, и его развитие зависит от степени эффективности внедрения передовых решений. На это указал премьер-министр РФ Михаил Мишустин в видеообращении к участникам и гостям третьего Международного форума цифровых технологий в сфере транспорта и логистики "Цифровая транспортация 2025".

"Транспортный комплекс - один из важнейших секторов российской экономики. И от того, насколько эффективно внедряются передовые решения и инструменты, зависят устойчивое развитие транспортного сектора, оптимизация логистических цепочек, снижение издержек", - сказал он.

Мишустин отметил, что в рамках новых нацпроектов "Эффективная транспортная система", "Беспилотные авиационные системы" и "Инфраструктура для жизни" уже реализуются масштабные задачи - прокладываются железные дороги, строятся аэропортовые комплексы и опорная автодорожная сеть, которая соединит всю Россию. "Все больше пассажиров используют внутренние водные пути", - заметил премьер. Мишустин отметил, что проводящийся сегодня форум - это "хорошая возможность обсудить актуальные тенденции и темы, включая беспилотные технологии и искусственный интеллект, обменяться опытом и лучшими практиками", потому что мероприятие уже не первый год объединяет в том числе представителей ведущих отраслевых компаний и научного сообщества.

