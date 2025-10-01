Кумпилов: четыре моста капитально отремонтируют в Адыгее до конца года

Как сообщил глава республики, это обеспечит безопасную логистику жителям региона и туристам

МАЙКОП, 1 октября. /ТАСС/. Власти Адыгеи планируют при господдержке завершить работы по приведению в нормативное состояние четырех мостов. Это обеспечит безопасную логистику жителям региона и туристам, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Мурат Кумпилов.

"Постоянное совершенствование дорожной сети региона - это вклад в обеспечение безопасной и комфортной логистики как для жителей, так и для работающих в Адыгее предприятий, для посещающих республику туристов. В этом году ведем большую работу по ремонту мостовых сооружений, которые являются важным элементом транспортной инфраструктуры. В июле строители уже привели в нормативное состояние мост через Чибийский канал, являющийся частью региональной автодороги Яблоновский - Дамба Шапсугского водохранилища. До конца 2025 года будут завершены работы еще на четырех объектах", - написал он.

До конца года будут капитально отремонтированы мост через канал на автодороге между Майским и Натырбово в Кошехабльском районе, мост через реку Працюха на автодороге между Курджипской и Дагестанской в Майкопском районе, мост через реку Псенафа на автодороге Некрасовская - Хатукай в Красновардейском районе, а также мост через реку Фарс на подъезде к станице Дондуковской в Гиагинском районе.

Глава республики уточнил, что работы ведутся на средства национального проекта "Инфраструктура для жизни". Всего за этот год запланировано привести в нормативное состояние пять искусственных сооружений общей протяженностью 196 погонных метров.

Ранее со ссылкой на Кумпилова сообщалось, что Адыгея последовательно работает над задачей снижения аварийности на дорогах, а также создания качественных, комфортных и безопасных дорожных объектов. На сегодняшний день 85% федеральных трасс в регионе уже соответствует нормативам. С начала года на 51% сократилось число ДТП на находящихся в ведении Упрдор "Черноморье" объектах, смертность из-за аварий уменьшилась на 60%, ранения - на 49%. Общая задача - существенно улучшить эти показатели.