Собянин сообщил о возвращении индустриальных предприятий в Москву

По словам мэра столицы, это связано с высококвалифицированными мотивированными кадрами, которых сложно найти в других регионах

Мэр Москвы Сергей Собянин © Сергей Савостьянов/ ТАСС

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о тенденции к возвращению в столицу индустриальных предприятий из-за высококвалифицированных мотивированных кадров, которых сложно найти в других регионах. Об этом он заявил на Международной конференции по технологическому предпринимательству и инновациям Moscow Startup Summit.

"Мы стараемся поддержать технологичное производство и предпринимателей, бизнес с удовольствием возвращается в Москву, так как помимо инфраструктуры, что очень важно, земли дешевые. Самое важное в настоящее время - это люди с хорошей специализацией, высокой квалификацией, мотивированные. Таких людей в других регионах сложнее найти, чем в Москве. Поэтому большое количество предприятий, которые ушли в свое время из Москвы, сегодня возвращаются, но возвращаются уже на другом технологическом уровне", - сказал он.

По его словам, власти делают все возможное, чтобы привлечь молодых людей жить и работать в Москве. "Чтобы людей удержать в городе, чтобы их привлечь, необходимо создать среду, в которой они живут. И если вам среда не нравится, вы можете построить хоть 40 заводов, там никого не будет. Там ничего работать не будет. Вы можете построить замечательный технопарк, но там никого не будет", - пояснил мэр.

Международная конференция в области технологического предпринимательства Moscow Startup Summit проходит в Москве 1-2 октября. В конференции принимают участие международные фонды и стартапы из 25 государств, в том числе из Белоруссии, Китая, Индии, Сербии, Бразилии, Турции и Объединенных Арабских Эмиратов. Эксперты обсуждают механизмы поддержки талантливых разработчиков, успешные практики внедрения и масштабирования современных решений и перспективные направления для дальнейшего сотрудничеств.