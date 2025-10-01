В Крыму может появиться производственная площадка по возобновляемой энергетике

Также обсуждается строительство гидроаккумулирующих электростанций

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 октября. /ТАСС/. Научно-производственная площадка по возобновляемой энергетике может появиться в Крыму и Севастополе, в том числе обсуждается строительство гидроаккумулирующих электростанций, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

"На совещании мы обсудили вопрос создания научно-производственной площадки по возобновляемым источникам электроэнергетики в Крыму и Севастополе, остановились и на вопросах гидроэнергетики - в частности, перспективного строительства гидроаккумулирующих электростанций на территории полуострова", - написал он в своем Telegram-канале по итогам совещания с министром энергетики Сергеем Цивилевым.

Развожаев добавил, что также обсуждались несколько перспективных для города проектов. Среди них - строительство подстанций, которые позволят обеспечить электроэнергией крупный активно развивающийся район частного сектора около мыса Фиолент, где ранее были только садовые товарищества, и сети до сих пор рассчитаны на них. Также был поднят вопрос о модернизации Севастопольской ТЭЦ и выделении дополнительного финансирования на программу догазификации.

Вопрос энергоснабжения Крыма и Севастополя остро встал после воссоединения регионов с Россией в 2014 году, так как вскоре после этого события Украина устроила ряд блокад, пытаясь нарушить снабжение полуострова и нанести вред его жителям и экономике. Одной из них стала энергетическая блокада: в ноябре 2015 года были полностью прекращены поставки электроэнергии на полуостров, и до мая 2016 года в Крыму действовал режим ЧС, применялись веерные отключения потребителей.

Ситуация улучшилась с запуском энергомоста из Кубани через Керченский пролив мощностью 400 МВт. Затем были построены новые сети, запущены энергоблоки Балаклавской ТЭС в Севастополе и Таврической ТЭС в Симферополе, и ситуация полностью стабилизировалась. При этом в последние годы в регионах развивается и альтернативная энергетика: солнечная и ветровая, подготовка специалистов для этих направлений и разработка новых решений ведутся в вузах полуострова.