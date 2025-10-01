Шадаев: большую часть информсистем на транспорте признают объектами КИИ

Правительство до конца года утвердит перечень информационных систем, которые будут отнесены к критической информационной инфраструктуре, отметил министр цифрового развития

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Большую часть информационных систем на транспорте в России признают объектами критической информационной инфраструктуры (КИИ), и до конца года правительство утвердит их перечень, установит жесткие сроки перехода на российские решения. Об этом в ходе пленарного заседания форума "Цифровая транспортация" сообщил министр цифрового развития РФ Максут Шадаев.

"Мы понимаем, что у нас непростой экономический период, и мы понимаем, что не у всех компаний есть возможности внедрять новые российские цифровые технологии. Здесь рецепт один: большая часть важнейших систем на транспорте будут признаны объектами КИИ", - сказал министр.

Он добавил, что правительство до конца года утвердит перечень информационных систем, которые будут отнесены к КИИ, и будут установлены жесткие сроки перехода на отечественные решения.

