Развожаев: в Крыму и Севастополе прошла острая фаза дефицита бензина

Обстановка постепенно стабилизируется, сообщил губернатор города

СЕВАСТОПОЛЬ, 1 октября. /ТАСС/. Первая, самая проблемная, фаза ситуации с перебоем поставок бензина на Крымский полуостров уже прошла, и сейчас обстановка постепенно стабилизируется, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.

"Собственно, мы уже на сегодняшний момент с Сергеем Валерьевичем [Аксеновым, главой Крыма] можем констатировать, что первая проблемная волна прошла. Действительно, люди сегодня более спокойно пользуются заправками", - отметил глава Севастополя.

Он поблагодарил министра энергетики РФ Сергея Цивилева за помощь в решении вопроса. И добавил, что в ходе совещания министра и глав регионов было обсуждено, каким образом в течение месяца полностью стабилизировать ситуацию с поставками. Кроме того, был поднят вопрос ценовой политики в связи со сложившейся ситуацией.

"Уверен, что совместными усилиями преодолеем ситуацию, которая сейчас возникла", - подчеркнул Развожаев.

Перебои с высокооктановым топливом фиксировались на заправках Республики Крым и Севастополя в конце августа, ситуацию удалось стабилизировать за несколько дней. В середине сентября проблема возобновилась, бензина АИ-92 и АИ-95 не было на заправках обоих регионов. Позже бензин начал появляться на части заправок крупнейших сетей полуострова. С 29 сентября в обоих регионах ограничили объем отпуска - не более 30 литров в одни руки, чтобы снизить ажиотаж. При этом в Крыму цены на топливо заморожены на ближайший месяц.