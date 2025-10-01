Россияне направили на установку самозапрета на кредиты 15,7 млн заявлений

Наибольшую активность проявляют граждане в возрасте 35-45 лет

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Россияне за семь месяцев работы сервиса направили 15,7 млн заявлений на установку самозапрета на кредиты и 1,1 млн заявлений на его снятие, что означает отмену 7% ранее установленных ограничений на получение кредита. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

По данным ОКБ, по состоянию на 1 октября 2025 года самозапрет установлен у 14 млн граждан.

Подавляющее большинство граждан также выбирают формат полного самозапрета на кредиты: 14,3 млн заявок поданы на установку этого типа запрета (90,9% от общего количества заявок). На запрет онлайн-выдач в банках и онлайн-выдач в МФО было подано 677,86 тыс. заявок (4,3%). На полный запрет выдач в МФО - 246,44 тыс. заявок (1,6%). На полный запрет выдач в МФО и онлайн-выдач в банках - 221,02 тыс. заявок (1,4%). Остальные 1,8% заявок россияне направили на установку иных сочетаний доступных типов самозапрета.

При этом наибольшую активность проявляют граждане в возрасте 35-45 лет, на их долю приходится 21% от общего количества оформленных самозапретов, на долю граждан 45-55 лет и 55-65 лет - по 20% заявлений. 17% самозапретов установлено гражданами старше 65 лет, 12% - россиянами в возрасте 25-35 лет. На молодежь до 25 лет приходится всего 9% самозапретов.

Лидером по количеству обращений к сервису за все время его работы стала Москва. Зарегистрированные в столице граждане направили 1,48 млн заявлений на установку самозапрета. На снятие запрета было направлено 66,79 тыс. заявлений.

Кроме того, Мурманская область возглавила рейтинг регионов по доле граждан с самозапретом: на каждые 100 жителей региона приходится 18 человек с действующим самозапретом на кредиты. В тройку лидеров вошли также Магаданская область и Ямало-Ненецкий АО - в этих регионах самозапрет установлен у 16 жителей из 100.